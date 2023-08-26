تطوير “المعالم المائية” بـ”أمالاً

منحت شركة “البحر الأحمر الدولية”، المطوّرة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة “البحر الأحمر” و “أمالا”، شركة “عبدالله بن طالب لبرك السباحة” عقوداً لأعمال أحواض السباحة والنادي الصحي والمعالم المائية بمنطقة “تريبل باي” الواقعة في وجهة “أمالا”.
وستغطي الأعمال منتجعين قيد البناء حالياً كونهما جزءاً من المرحلة الأولى من عمليات التشييد ضمن مشروع تطوير “تريبل باي” والمقرر إدارتهما من قِبل المشغلين العالميين “روزوود” و”سيكس سينسيز”.
وقال المدير التنفيذي لإدارة البناء في “أمالا” فهد البلوي: إن الشركة ستعمل على تسخير معرفتها وخبرتها الواسعة لبناء أحواض سباحة لتصبح عنصراً مكملاً للمفهوم التصميمي الفريد للمنتجعات، حيث ستعمل هذه العناصر المائية على تعزيز تجربة الضيوف، وتصنع واحات آسرة تمتزج بانسجام مع البيئة الطبيعية المحيطة.
وتتكون المرحلة الأولى من تطوير وجهة “أمالا” – والتي من المقرر أن تستقبل أول ضيوفها عام 2024 – من 8 منتجعات توفر ما يزيد عن 1200 غرفة فندقية، وبمجرد اكتمالها، ستضم “أمالا” أكثر من 3.9 ألف غرفة فندقية في 29 فندقًا، وحوالي 1200 من الفيلات والشقق والمنازل الفاخرة. وفق “أخبار 24”.
ويضم فندق “روزوود”، 110 غرف وأجنحة مجهزة بالكامل، و25 شقة سكنية فاخرة، وتم تصميم الفندق ليعطي الأولوية للديمومة، حيث يركز على إنشاء بيئة تضم جميع جوانب الرخاء والرفاهية.
ويعد منتجع “سيكس سينسيز أمالا” الوجهة المثالية لخوض تجربة لا مثيل، ويتم العمل حاليا على تشييد 64 غرفة و6 أجنحة و 30 فيلا و25 مسكناً ذا أشكال فريدة لكي يمتزج جمال الطبيعة مع الأناقة لمعايير التصميم المستدام للعلامة التجارية.