“الهلاليات” يسحقن “الاتحاديات”

فاز فريق سيدات الهلال على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضِمن بطولة أندية السيدات السعودية والأردن 2023 المقامة في المملكة الأردنية، خلال الفترة من 23 الشهر الجاري، وحتى الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وسجل هدفي الهلال اللاعبة شوخان نور الدين وزميلتها في الفريق نورة الحملي.
ويشارك في البطولة بنسختها الأولى في عمّان، 4 فرق من الدوري السعودي الممتاز للسيدات لموسم 2022/2023، هي: النصر (صاحب لقب الدوري الممتاز في نسخته الأولى)، والهلال (وصيف الدوري)، والشباب (الحاصل على المركز الثالث)، والاتحاد (الحاصل على المركز الرابع بعد استحواذ نادي الشباب على فريق اليمامة).
وكان نادي الاتحاد خسر أمام نظيره الاتحاد الأردني بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة الأولى، الأربعاء الماضي، فيما خسر فريق سيدات الهلال من نظيره عمان الأردني بهدفين مقابل هدف. وفق “سبورت 24”.
وتُعتبر هذه البطولة فرصة كبيرة لتطوير مهارات اللاعبات وقدراتهن الفنية، بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة خبرة الفِرَق النسائية السعودية والأردنية.