بيليتش: لم نستغل الفرص أمام النصر

يرى المدير الفني لفريق الفتح، بيليتش، أن لاعبيه لم يستغلوا الفرص التي أُتيحت لهم خلال المباراة التي جمعتهم بالنصر عكس الأخير الذي استغل غالبية الفرص التي أُتيحت له.
وشدد المدير الفني لفريق الفتح، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، على ضرورة طي هذه صفحة مباراة النصر والتفكير في المباراة المقبلة؛ للتعويض.
وأوضح مدرب الفتح أنه صُدم من ردّة فعل لاعبي فريقه خلال المباراة ولكنه لن يقسو عليهم، وفي النهاية خسروا اللقاء لأنهم لم يكونوا جيدين. وفق “سبورت 24”.
وخسر فريق الفتح بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره النصر مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.