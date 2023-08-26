ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة المملكة خلال أسبوع

أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 14.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 8.5 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود وأكثر من ألفي مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 898 شخصاً، 63% منهم يمنيو الجنسية، و36% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 64 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأفادت بأنه تم ضبط 5 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 40 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة نحو 34 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من 1.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 9.4 ألف مخالف.