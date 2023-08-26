10 مسارات لدعم الجمعيات “الوقفية” وحوكمتها

دشنت الهيئة العامة للأوقاف، برنامج جدارة لتمكين الجمعيات الأهلية الوقفية، وتعزيز درجة حوكمتها، وذلك برعاية محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي.
ويستهدف البرنامج الذي يعد أحد مسارات التمكين لبرنامج استدامة وتمكين، 15 جمعية وقفية على مستوى المملكة، ويتضمن 10 ممكنات متنوعة لاستدامة الجمعيات الوقفية، تشمل إنشاء صندوق استثماري وقفي مشترك، وتأسيس مجلس تنسيقي للجمعيات.
وتغطي المسارات تأسيس وحدات إدارة البرامج والمشاريع داخل الجمعيات، وإقامة ملتقى سنوي لتمكين الجمعيات، وتطوير مجال التحول الرقمي والتقني في إدارة أعمالها، وإعداد حزمة شراكات نوعية مع الجهات ذات العلاقة.
كما تشمل بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الوقفية، والمساهمة في تأهيل الجمعيات لخدمات الإسناد الحكومي، وتوظيف وتأهيل الكوادر الإدارية والتنفيذية، وتأسيس حاضنة ومسرعة رقمية للجمعيات. وفق “أخبار 24”.
كما وقعت الهيئة خلال حفل التدشين، اتفاقية منح مع الجمعية الخيرية للعمل التنموي “تنامي”، لتنفيذ حزمة من الممكنات للجمعيات الوقفية للإسهام في تطويرها، وتعظيم أثرها وتحقيق المستهدفات التنموية.
وتعمل الهيئة على تنظيم القطاع الوقفي من خلال تفعيل دور الوحدة الإشرافية على المنظمات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق تطلعات القيادة في أن تكون المملكة رائدة بالقطاع غير الربحي.