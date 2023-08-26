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جديد المحليات > التصفيات النهائية لمسابقة “المؤسس” للقرآن الكريم
26/08/2023   9:47 م

التصفيات النهائية لمسابقة “المؤسس” للقرآن الكريم

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افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 43 التي تنظمها الوزارة بالمسجد الحرام، وتستمر ستة أيام .

وأكد آل الشيخ في كلمته خلال الحفل الافتتاحي أن المسابقة تسعى إلى إثراء التنافس بين أبناء المسلمين في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، منذ إنشائها في عام 1399هـ وحتى تطورها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وأوضح أنه يشارك في الدورة 166 متسابقاً يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم ، فيما تقدر مجموع جوائز الفائزين في الدورة بنحو4 ملايين ريال، إذ يحصل الفائز الأول على جائزة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلى هدية مالية لكل مشارك بهذه المسابقة قدرها 5000 ريال، وهدايا عينية. وفق “أخبار 24”.

التصفيات النهائية لمسابقة “المؤسس” للقرآن الكريم

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