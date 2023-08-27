طقس اليوم.. أجواء مستقرة وأمطار غرباً وجنوباً

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم (الأحد)، طقساً مستقراً مع هطول أمطار على الأجزاء الغربية والجنوبية من المملكة.
وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأشار إلى أن الحالة الممطرة يتوقع أن تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، فيما يتوقع طقساً مستقراً بوجه عام على باقي المناطق.
ولفت إلى أن درجات الحرارة في المدينة المنورة والأحساء ستكون الأعلى، حيث تصل إلى 47 مئوية، فيما تصل في العلا وحفر الباطن وبريدة إلى 45 درجة، بينما يتوقع أن تصل الحرارة في الرياض إلى 46 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن مكة المكرمة من المتوقع أن تصل درجات الحرارة بها إلى 42 درجة، فيما تسجل الحرارة الدمام 43 درجة، و38 درجة في جدة، و28 درجة في أبها.