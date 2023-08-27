“فرص” استثمار بجامعة “حائل”

فتحت جامعة حائل، ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار، الباب لعدد من الفرص الاستثمارية، في مقرها الرئيسي، وعدد من فروعها.
وأحصت الجامعة أن الفرص الاستثمارية، بـ4 خدمات مصرفية، تمثلت في استثمار موقع واحد لإنشاء مقر لمصرف، و3 مواقع لإنشاء مكائن الصرف الآلي ATM في كل من المدينة الجامعية، وكليات البنين على طريق بقعاء، ومجمع كليات البنات في حي أجا.
وجرى طرح فرص استثمارية أخرى في 10 مواقع لمكائن البيع الذاتي في كل من المدينة الجامعية، ومجمع كليات الطالبات بأجا، بجانب موقعين للخدمات الطلابية في كل من المدينة الجامعية، ومجمع كليات الطالبات بأجا. وفق “أخبار 24”.
وجاء في طروحات الجامعة أيضاً، موقع استثماري لإنشاء وتجهيز وتشغيل مبنى مدرسة لتعليم قيادة السيارات في مجمع كليات البنين على طريق بقعاء، بالإضافة إلى 11 فرصة استثمارية للمقاهي والمطاعم في المدينة الجامعية، ومجمع كليات الطالبات بأجا ومحافظات الشملي والحائط وسميراء، مبينةً أن آخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس المقبل عبر موقع الفرص الاستثمارية بموقع الجامعة الإلكتروني.