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جديد المحليات > “الموارد”: دعم “الحقيبة المدرسية” مرتبط بحالة “نور”
27/08/2023   7:35 ص

“الموارد”: دعم “الحقيبة المدرسية” مرتبط بحالة “نور”

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ربطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بين الحصول على دعم الحقيبة المدرسية وحالة الابن أو الابنة في نظام نور.

وأوضحت الوزارة عبر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على منصة “إكس”، أن استحقاق دعم الحقيبة المدرسية لا يعتمد على البيانات المُسجلة في المنصة، بل يعتمد على حالة الابن أو الابنة في نظام نور.

وأضافت أن استحقاق دعم حليب الأطفال يعتمد على عمر الطفل، ولا يشترط للحصول عليه أي إجراء أو تعديل لمعلومات الطفل في الملف الموحد من قبل المستفيد.

وحول شروط استحقاق دعم حليب الأطفال، بينت الوزارة أنها تتضمن أن تكون حالة أهلية مستفيد الضمان الاجتماعي “مؤهلاً”، وأن يكون عمر الطفل من حديث الولادة إلى سنتين.

شروط استحقاق دعم حليب الأطفال

 

وفق “أخبار 24”.

“الموارد”: دعم “الحقيبة المدرسية” مرتبط بحالة “نور”

جديد المحليات
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