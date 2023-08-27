المملكة في G20: نؤمن بالثقافة لـ”مستقبل مزدهر”

أكد مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، أن المملكة تؤمن بقوة الثقافة ودورها في التحول لمستقبل مزدهر؛ وهو ما يفسر تحقيق مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الصلة برئاستها لمجموعة العشرين عام 2020.
وأوضح “الطوق”، خلال كلمة بمشاركته في اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين، نيابة عن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن المملكة سخّرت إمكاناتها للإسهام في تعزيز مكتسبات القطاع الثقافي واستمراريته للصالح العام المحلي والدولي.
وأشار إلى دعم المملكة لتأسيس الصندوق السعودي في اليونسكو لدعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث، المعني بتمويل المشاريع الثقافية والبرامج الاستراتيجية، والذي انبثقت منه مبادراتٌ طموحة ومهمة.
وأضاف في الاجتماع الوزاري لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين، الذي عُقد بمدينة فاراناسي الهندية، أن المملكة تعتز بمبادرتها لعقد الاجتماع الأول لوزراء ثقافة دول مجموعة العشرين على هامش الرئاسة السعودية في 2020، كما ثمّن التزام الدول الأعضاء باستكمال العمل في تفعيل المسار الثقافي ضمن رئاساتها المتعاقبة.
ونوه مساعد وزير الثقافة بالتزام المملكة ودعمها لأولويات المسار الثقافي في مجموعة العشرين، وأهمية أولويات دولة الرئاسة الهندية التي تلهم لإعادة اكتشاف ما يجمعنا، مشيراً إلى حرص المملكة على تمكين الوصول إلى الثقافة والحفاظ على التراث بكل مكوناته. وفق “أخبار 24”.
وأعرب “الطوق” في ختام الكلمة عن سعادته بلقاء أعضاء دول مجموعة العشرين والدول الضيوف، وأكد تطلع المملكة لاستمرارية المسار الثقافي خلال الرئاسة المقبلة في البرازيل وما بعدها، ترسيخاً للثقافة كونها منبع إلهامٍ وازدهارٍ يُمَكّن مجتمعاتِنا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وعبر عن شكره وتقديره للهند ووزير الثقافة جي كيشان ريدي، على حرص الرئاسة الهندية على دعم استمرارية المسار الثقافي، وتقديره لجهود وزراء الثقافة وإسهامهم في إنجاح أعمال المسار الثقافي لهذه الدورة، معرباً عن أمنيات المملكة بإتمام رسالة القمة الساعية لتحقيق نمو عادل ومزدهر.