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رياضة > النصر يخاطب اتحاد الكرة بخصوص مباراة الحزم
27/08/2023   7:31 ص

النصر يخاطب اتحاد الكرة بخصوص مباراة الحزم

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علمت “سبورت 24” من مصادرها الخاصة أن إدارة النصر خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم للتأكد من اعتماد مباريات الأندية الجماهيرية التي ستواجه نادي الحزم في الرس على ملعب الحزم؛ لرغبتها في لعب المباريات على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بدلاً من ملعب الحزم، وذلك للطاقة الاستيعابية الجماهيرية نظرًا للشعبية التي يتمتع بها الفريق في منطقة القصيم.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الحزم يوم السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

ومن جهة أخرى، يعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته عصر غد الأحد على ملعب النادي بعد تمتع اللاعبين بإجازة هذا اليوم التي منحها لهم المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو بعد انتصارهم على نادي الفتح بخماسية مباراتهم السابقة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

النصر يخاطب اتحاد الكرة بخصوص مباراة الحزم

رياضة
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