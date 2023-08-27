ميتا تعزز نظارات “راي بان” بخاصية “البث المباشر”

تختبر شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية إضافة ميزة تسمح لمستخدمي الجيل الثاني من نظارات “راي بان ستوريز” ببث الفيديو مباشرةً إلى حساباتهم في منصتي فيسبوك وإنستغرام.
وتمكّن الميزة القائمين بالبث المباشر بالتواصل مع الجمهور، حيث تنقل النظارات التعليقات الصوتية عبر سماعات الرأس المدمجة، الأمر الذي يجذب مزيداً من المستخدمين الجدد لهذا الإصدار الفريد.
وعملت ميتا مع شركة EssilorLuxottica لتصنيع نظارات “راي بان” الذكية، ويجري حاليًا التخلص تدريجياً من النماذج القديمة واستبدالها بأخرى معززة بالعديد من المزايا. وفق “سبورت 24”.