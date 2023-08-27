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جديد المحليات > “ط ق س 2” تحصل على 66 ألفاً بمزاد “أبشر”
27/08/2023   1:02 م

“ط ق س 2” تحصل على 66 ألفاً بمزاد “أبشر”

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حصلت لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، على مزايدات بأكثر من 66 ألف ريال حتى الآن.

وحققت اللوحة (ط ق س 2) المزايدة الأعلى، تليها اللوحة ( د ى ع 9999) التي حصلت على 16.5 ألفاً، ثم (ح ا ب 22) بـ15 ألفاً، و (ص ص ع 88) التي حققت أكثر من 13 ألف ريال.

وبلغت المزايدات على 13 لوحة أخرى، بأكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (ح ق ب 2)، و(ل ع ب 24)، و(ر ب ر 8888)، و(ر ح ل 6666).

وبلغت المزايدات على 14 لوحة أخرى، أكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (ح ا ب 22)، و(ل ع ب 24)، و(ر ب ر 8888)، و(ر ح ل 6666). وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

“ط ق س 2” تحصل على 66 ألفاً بمزاد “أبشر”

جديد المحليات
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