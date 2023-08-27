“محمية الإمام عبدالعزيز” تدعو أصحاب المخيمات إلى إزالتها

دعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية جميع من لديهم مخيّمات واقعة بين طريق (رماح – الرياض) شرقاً وطريق البويب غرباً إلى المسارعة بإزالة المخيمات أو الإنشاءات غير النظامية، وإعادة الأراضي لوضعها السابق الذي كانت عليه تفادياً لإيقاع المخالفات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة منع التخييم داخل حدود محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية والغطاء النباتي والحياة الفطرية وضمان استدامتها، إلى جانب استصلاح الأراضي المتضررة وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للمناطق الأثرية في المحمية.
وشددت على الالتزام والمسارعة بإزالة المخيمات، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين خلال الفترة القادمة. وفق “أخبار 24”.