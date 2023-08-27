“ط ق س 2” بـ90 ألفاً بمزاد “أبشر”

حصلت لوحة مطروحة بمزاد “أبشر” الإلكتروني للوحات المميزة، على مزايدات بأكثر من 90 ألف ريال حتى الآن.
وحققت اللوحة (ط ق س 2) المزايدة الأعلى، تليها اللوحة (ح ا ب 22) التي حصلت على 18 ألفاً، ثم (ص ص ع 88) بـ17.5 ألفاً، و( د ى ع 9999) التي حققت 16.5 ألف ريال.
وبلغت المزايدات على 13 لوحة أخرى، بأكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (ح ق ب 2)، و(ل ع ب 24)، و(ر ب ر 8888)، و(ر ح ل 6666).
وبلغت المزايدات على 14 لوحة أخرى، أكثر من 10 آلاف ريال لكل لوحة، من بينها اللوحات (ح ا ب 22)، و(ل ع ب 24)، و(ر ب ر 8888)، و(ر ح ل 6666).وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد الدخول على المنصة واختيار “خدمات” من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، وبعدها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.