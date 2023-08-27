سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع مناقشة مشاريع وزارة النقل بالمحافظة

رأَسَ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ال سعود محافظ الخرج، اجتماع مناقشة مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٥/٠٢/١١هـ ، بحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس مطلق بن الاسمر الشراري ويرافقه عدد من مدراء الادارات بالفرع.
وفي بداية الاجتماع أكد سموه على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة المشاريع وقياس الجهود في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تسخر كافة الإمكانات لخدمة المواطن والمقيم .
بعد ذلك جرى مناقشة المشاريع والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات مع استعراض المشاريع المستقبلية في المحافظة واستكمال بقية المشاريع تحت الانشاء ، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها .