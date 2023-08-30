اتفاقية لتطوير “مرفأ الخُبر” والمناطق المحيطة

وقعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية استثمار وتطوير موقع “مرفأ الخُبر” والمنطقة المحيطة به.
وتضمنت الاتفاقية إنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة أرصفة عائمة، ومواقع للصيد الترفيهي، وثلاثة مراسٍ تُعنى بتأجير زوارق النزهة، وخدمات الزوارق الخاصة، وخدمات زوارق الصيادين، ومحطة وقود للزوارق، بجانب توفير الرياضات والأنشطة البحرية الترفيهية، ومحال بيع أدوات ومستلزمات صيد النزهة.
ووجّه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بأن يكون تصميم وتنفيذ “المرفأ” معبراً عن هوية المنطقة، ومناسباً لجعله مكاناً جاذباً للزوار والمستفيدين من خدماته، مضيفا أن استثمار مرفأ الخبر سيكون عائده إيجابياً على المنطقة، وسيوجد فرص عمل لأبنائها وسيكون مقصداً سياحياً وتنموياً متميزاً.
أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس عمرالعبداللطيف، بأن الهيئة عملت على التنسيق والتهيئة بين جميع الجهات لبلورة هذه الاتفاقية بما يعود بالنفع على السكان والمقيمين والمستفيدين من خدمات المرفأ، مشيرا إلى أن المنطقة تمتاز بساحلٍ يمتد لأكثر من 700 كلم والعديد من الميزات النسبية البحرية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف “العبداللطيف” أن دور هيئة تطوير الشرقية هو تعزيز الفائدة من هذا الساحل والميزات النسبية الأخرى للمنطقة، مشيرا إلى أنه عملت الهيئة ضمن مهامها الأصيلة على تحفيز القطاع الخاص في المنطقة بالتنسيق والتكامل مع شركائها وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة الشرقية من أجل تفعيل الواجهات البحرية وتطوير وجهات سياحية للخروج بمنتجٍ يلبي توجهات القيادة وتطلعات سُكّان وزوّار المنطقة الشرقية.