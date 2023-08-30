الترخيص لشركة جديدة لمزاولة نشاط المدفوعات

حصلت شركة “الحلول المبسطة المالية” على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية.
وأفاد البنك المركزي السعودي “ساما” بأن إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة وصل إلى 25 شركة، إضافةً إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع المدفوعات، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية. كذلك تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبلها، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.