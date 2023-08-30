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جديد المحليات > إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري بالعلا
30/08/2023   4:30 م

إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري بالعلا

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أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي والتطوير العمراني، ضمن إطار التنمية الشاملة المستدامة والتي تنص عليها “رؤية العلا” المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي التوجه الاستراتيجي للمخطط تحت شعار “نحو مجتمع مزدهر”، ويركز على التطوير الحضري مستهدفاً التطوير العمراني وتطوير استخدامات الأراضي السكنية، وكذلك تطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق مستهدفات الصحة العامة، وتحسين تجربة التنقل المستدام، وغيرها.

ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية والبيئة العمرانية ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما فيها الخدمات الصحية والأنشطة الترفيهية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في المناطق السكنية، وتوفير وسائل تنقل متعددة، مع تكامل “وادي القرى” مع المناطق المجاورة في المحافظة.

ويرتكز المخطط على تحقيق التنمية الاقتصادية، والعناية بالتراث الثقافي والطبيعي وتحقيق “أنسنة المدينة”، وتوفير تجربة حضرية بما تضمه من خدمات معيشية في مختلف الأحياء والمواقع، وتطوير بنى تحتية مبتكرة؛ للمعيشة والعمل، فضلاً عن تزويد الحي، بعدد من الخدمات والمرافق الحيوية كالمساحات الخضراء والملاعب الرياضية والمتنزهات. وفق “أخبار 24”.

واعتمد تطوير المرحلة الثانية للمخطط الأساسي على أسس ميثاق العلا للاستدامة، والذي يهدف إلى تفعيل اقتصاد دائري للكربون، وتحقيق حيادية الكربون بالكامل في محافظة العلا بحلول عام 2035.

يذكر أن المخطط الرئيسي الثاني يكمل مرحلة التنمية الشاملة لما تم الإعلان عنه في العام 2021، بإطلاق الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن”، والذي يُعنى بتطوير وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العلا، ويهدف المخططان نحو تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، وكذلك أن تصبح وجهة مثالية للمعيشة والعمل

إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري بالعلا

جديد المحليات
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