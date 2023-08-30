إطلاق منصة رقمية للغذاء

أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن إطلاق منصة مشروع السوق العربي الرقمي للغذاء (Arab Food Hub)، التي تقدم مجموعة من الخدمات للشركات في المجال الزراعي، وإنتاج المواد الغذائية، والاستيراد، والتصدير، وتهدف إلى تعزيز التبادل التجاري العربي من خلال ممكنات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.
ويعد سوق الغذاء العربي البوابة الرسمية التي أطلقتها الدول العربية للشركات كمشروع مشترك برؤية واحدة: “حل أزمة الغذاء الإقليمية وتمكين الإدماج الرقمي للشركات”، وهو سوق متطور للتعاملات التجارية بين الشركات بدعم من جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وتربط المنصة الرقمية المتطورة مكونات السوق المختلفة والتي تتضمن المُصَدِّر أو البائع، والمشتري أو المستورد، وكذلك كافة موردي الخدمات الداعمة والتي تتضمن (النقل – الخدمات اللوجستية – التخزين – الفحص والاختبار والتصنيف – إصدار الشهادات – التمويل والإقراض – التأمين – التخليص الجمركي). وفق “أخبار 24”.
وتعتمد آليات التنفيذ على تكنولوجيا العقد الذكي (البلوكتشين) والتي من خلالها يمكن تحويل المستحقات المالية وفق آلية التعاقد المتفق عليها، وتضمنها المنصة من خلال حساب بنكي وسيط يسمح بسداد المبالغ بموجب إنجاز الأعمال والموافقات على النظام لتنتقل ما بين المحافظ الرقمية من المستورد إلى المُصَدِّر.