جازان “بلا دراسة”

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تحويل الدراسة عن بُعد ليوم غد الخميس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية.
وأوضحت الإدارة، أن العملية التعليمية ستكون عبر منصة مدرستي، وأن القرار شمل مكتب تعليم وسط جازان والمدارس التابعة له، ما عدا مدارس محافظة فرسان.
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتَيْ عسير وجازان وتزداد غزارتها يومَي الأربعاء والخميس. وفق “أخبار 24”.