“عتيقة”.. “3.5” طن مبيعات بـ”شهر”

استقبل موسم “عتيقة للتمور”، في أسبوعه الرابع أكثر من 150 ألف زائر من المتسوقين والزوار بمعدل 7 آلاف زائر يومياً، محققاً مبيعات بلغت 3.5 طن من مختلف أنواع التمور في أكثر من 2.5 مليون عبوة.
وانطلقت فعاليات الموسم في 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر 2023، وهو أحد مبادرات شركة الرياض للتعمير، لدعم توجه الدولة لتنويع الاقتصاد، ونمو القطاع المحلي الزراعي.
ويشارك في الموسم 80 تاجراً، خصّصت لهم الشركة 64 مبسطاً لتجارة التجزئة، و15 مسارًا للدلالة، حيث يوفر الموسم من قلب سوق عتيقة المركزي جميع أنواع التمور، ويستقبل الموسم كافة الزوار دون استثناء، خاصة المهتمين بالتمور ومتذوقيه، من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي.
ويرى أحد الباعة وهو زيد الدباغ، أن التنظيم الرائع للسوق خلال الموسم، أتاح الفرصة لعرض جميع أنواع التمور وعلى وجه الخصوص الأنواع الفاخرة التي تحظى بإقبال كبير من زوار الداخل والخارج، مشيداً بالدور الكبير لـ”الرياض للتعمير” والذي أسهم في ضبط حركة البيع والشراء. وفق “أخبار 24”.
ويقدم موسم “عتيقة للتمور” فعاليات ترفيهية تتمثل في الفقرات الشعبية من المناطق المختلفة إضافة إلى “دكة عتيقة” والضيافة الشعبية المتميزة من القهوة السعودية والقهوة السوداء المتميزة من رُعاة الضيافة.