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جديد المحليات > ” إثراء” يفتح “الشرقية تبدع”
30/08/2023   10:55 م

” إثراء” يفتح “الشرقية تبدع”

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أتاح فتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، التسجيل للمشاركة في المبادرة السنوية “الشرقية تبدع”، بنسختها الرابعة على موقعه الإلكتروني، على أن يتواصل حتى البدء بتفعيل أنشطة المبادرة التي تستمر على مدى 25 يومًا.

وتهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في الثقافة الإبداعية تحفّز الجهات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية إلى إيجاد بيئة مكتشفة ومطوّرة لمواهب أبناء المنطقة، لتكون وجهة للسياحة الإبداعية ومؤهلة اقتصاديًا لما تملكه من مقومات حضارية وثقافية وإرث غني بالإبداع وحاضر ثري بالمواهب والإنجازات.

يذكر أن 300 جهة من مختلف قطاعات ومحافظات المنطقة الشرقية شاركت العام الماضي في تفعيل الجانب الإبداعي لدى أفراد المجتمع، حيث صُممت لمنح المنطقة الشرقية فرصًا متعددة لاستكشاف أفكار جديدة وطرق مبتكرة في التفكير عبر منصة إبداعية تربط المبدعين وتمكنهم من مشاركة أفكارهم مع المجتمع.

تهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في الثقافة الإبداعية

وفق “أخبار 24”.

” إثراء” يفتح “الشرقية تبدع”

جديد المحليات
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