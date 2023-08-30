214 فرصة عقارية في مزادات علنية بـ8 مناطق

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 23 مزادًا علنيًا، لبيع وتصفية 214 عقارًا سكنياً، وتجارياً، وزراعياً وصناعياً تقع في 8 مناطق ومدن بالمملكة، وذلك ابتداءً من 2 – 7 سبتمبر 2023م.
وتبدأ المزادات الحضورية والإلكترونية، بـ 52 عقارًا في منطقة مكة المكرمة بمزاد وورد الطائف والعقيق الإلكتروني وأجوان وركاز الحضوري الإلكتروني، ولـ 19 عقاراً بمنطقة المدينة المنورة في مزاد دار السلام والبدر والسلام الإلكتروني، و54 عقارًا بمنطقة الرياض يبدأ البدر ومشارف الخرج وقطوف نجد وروائع الوادي ووجهة التطوير.
وشملت المزادات 15 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد نبراس عنيزة ورحاب القصيم الإلكتروني، و28 عقارًا في منطقة حائل بمزاد ومزاد ضواحي بقاء ورواسي حائل الإلكتروني، و42 عقاراً في منطقة الشرقية بمزاد إيوان وثمار الباطن ومرجان الشرقية الإلكتروني ومزاد فال الحضوري.
وتضمنت 4 فرص عقارية بمزاد جوهرة الجنوب في الباحة والليث، فيما أكد المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”.
وفق “أخبار 24”.