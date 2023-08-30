سوق الأسهم “مرتفع”.. و38 شركة “متراجعة”

أُغلق مؤشر الأسهم مرتفعاً 132 نقطة عند مستوى 11574 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.
ووصل عدد الأسهم المتداولة 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.
أما مؤشر الأسهم الموازية (نمو) فقد أغلق مرتفعاً 60 نقطة عند مستوى 23656 نقطة، بتداولات 59 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت أسهم شركات: سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، والتعمير، والإعادة السعودية، وعلم الأكثر ارتفاعاً، بينما سجلت أسهم شركات: الباحة، والتموين، والتطويرية الغذائية، وأميانتيت، والدواء الأكثر انخفاضاً في التعاملات.