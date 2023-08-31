“التنافسية” يطلق برنامج لـ”التشريعات”

عقد المركز الوطني للتنافسية برنامج إعداد التشريعات وصياغتها، الرامي لتمكين المشاركين من الجهات الحكومية الأعضاء، باللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح، وما في حكمها، من فهم وتطبيق الأسس والمعايير ذات الصلة، بإعداد التشريعات وصياغتها، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمركز التدريب العدلي.
وتناول البرنامج الضوابط اللازمة لإصدار التشريعات، والمراحل الرئيسة لعملية إعداد التشريعات وصياغتها في المملكة، بدايةً من تحديد الاحتياج التشريعي ودراسة الوضع الراهن، ثم إعداد السياسات والدراسات الفنية للتشريع المقترح وتحديد نطاقه، وصياغة مواده، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية. وفق “أخبار 24”.
ويسعى المركز الوطني للتنافسية إلى إقامة برامج تدريبية تسهم في تعزيز البيئة التشريعية في المملكة ودعم استقرارها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.