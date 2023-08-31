طقس اليوم.. الأمطار مستمرة وتأثر 4 مناطق بالغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس)، استمرار هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى تأثر 4 مناطق بالغبار والأتربة.
وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ستشهد استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تمتد لمرتفعات مكة المكرمة.
وأضاف أن أجزاء من مناطق القصيم والرياض وحائل ونجران، يتوقع أن تكون سماؤها غائمة جزئياً إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، فتشير التوقعات إلى تسجيل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما تصل الحرارة في مكة المكرمة إلى 44 درجة، وإلى 43 درجة في كل من المدينة المنورة والرياض وحفر الباطن. وفق “أخبار 24”.
فيما يتوقع أن تسجل مدينتا الدمام وبريدة درجة حرارة بـ 42 مئوية، بينما تصل الحرارة في جدة إلى 40 درجة، و27 درجة في أبها.