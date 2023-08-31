تدشين معمل ريادة الأعمال الرقمية

دشَّن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة معمل كود جامعة الملك سعود، والذي يُعَدّ أحد معامل الكود الستة لريادة الأعمال الرقمية التي جرى تدشينها في مختلف مدن المملكة، والتي قدمت خدماتها لأكثر من 12 ألف مستفيد وأكثر من 600 شركة ناشئة.
ويأتي تدشين المعمل السادس على مستوى المملكة بالإضافة إلى المركز الرئيسي في الرياض، ومركز ولاية كاليفورنيا الأمريكية بإجمالي 8 مراكز ومعامل حول العالم؛ تحفيزًا لريادة الأعمال وتحسين النظام البيئي للريادة الرقمية.
ويهدف المعمل، إلى تمكين ريادة الأعمال الرقمية وتنمية الاقتصاد الرقمي، من خلال تحفيز وتشجيع روَّاد الأعمال على تطوير مهاراتهم وشركاتهم بالتوسع بمعامل حديثة في منطقة الرياض، ودعم الطلاب لمعرفة القطاع التقني وتحفيزهم لبناء أفكار ونماذج أعمال تقنية تدعم نمو الاقتصاد الرقمي. وفق “أخبار 24”.
وتجول المهندس السواحة في أرجاء المعمل متعرّفًا على الأقسام التي يضمها، بما يتوافق مع المعايير العالمية، مشيدًا بما يتضمنه من أجهزة وتقنيَّات متقدّمة.