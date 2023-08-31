“ملكية الجبيل وينبع” تبرم اتفاقية “مليارية”

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اتفاقيتين استثماريتين مع شركة السويدي للكابلات، لإنشاء مصنعين بقيمة تتجاوز مليار ريال.
ومن المقرر بحسب الاتفاقيتين، أن ينتج من المصنع الأول، كابلات خاصة مثل “كابلات الكونترول”، و”كابلات الإنترنت”، والهاتف وأسلاك السيارات، ما يدعم السوق المحلي والإقليمي والأوربي، ويستهدف استحداث أكثر من 100 وظيفة.
وفيما يتعلق بالمصنع الثاني، الذي تمخض عن أحد الاتفاقيتين، التي شهدها رئيس الهيئة خالد السالم، فسينتهي إلى تصنيع أقطاب النحاس المستخدمة في الصناعات الكهربائية والأسلاك، حيث سيدعم سلاسل الإمداد للسوق المحلي ويستهدف استحداث أكثر من 100 وظيفة أخرى. وفق “أخبار 24”.