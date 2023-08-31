مانشيني يكشف توقيت مفاوضات المنتخب السعودي

أصدر المدير الفني الإيطالي الجديد للمنتخب الوطني السعودي، روبيرتو مانشيني، بياناً رد من خلاله على توقيت رحيله عن تدريب منتخب بلاده ثم قيادة الأخضر.
وأوضح مانشيني، عبر منشور له عبر حساباته بمواقع التواصل، أن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم قد تواصلوا معه بصورة حقيقية يوم 18 أغسطس ـ أي بعد 5 أيام من إعلانه الاستقالة من منصبه كمدير فني للمنتخب الإيطالي.
وأوضح مانشيني أن ما يُنشر بخصوص رحيله عن المنتخب الإيطالي كان مجرد شائعات وتسببت في حيرة، موجهاً الشكر للدعم الكبير الذي يظهره متابعون له خاصة في الأيام القليلة الماضية.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأحد، تعيين المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا للأخضر خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.
ومن المقرر أن يبدأ المدرب الإيطالي المخضرم مهمته مع الأخضر خلال فترة التوقف القادمة في سبتمبر، والتي سيخوض خلال المنتخب الوطني وديتين في نيوكاسل أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس آسيا “قطر 2023” المقررة في يناير المقبل. وفق “سبورت 24”.
ويعد مانشيني واحدًا من أبرز المدربين في العالم سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، حيث حقق إنجازات تاريخية على المستويين من أبرزها قيادته لمنتخب بلاده للتتويج بكأس أمم أوروبا “يورو 2020” لأول مرة منذ عام 1968، فيما ينسب له الإنجاز التاريخي لمانشستر سيتي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عام 2012 لأول مرة منذ 44 عامًا.