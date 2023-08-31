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رياضة > العويس يطلب الحصول على مخالصة نهائية من الهلال
31/08/2023   8:06 ص

العويس يطلب الحصول على مخالصة نهائية من الهلال

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كشفت تقارير إعلامية عن إصرار حارس الهلال محمد العويس على الرحيل من ناديه والحصول على مخالصة نهائية.

ووفقا لما أوردته ا”لإخبارية” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” نقلاً عن مصدر خاص، فإن الحارس الدولي يصر على طلبه لإدارة ناديه الهلال بالحصول على مخالصة والرحيل من صفوف النادي قبل أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن العويس يملك اتفاقا شفهيا مع نادي النصر مع اشتراط الإدارة النصراوية حصول اللاعب على مخالصة من ناديه.

كانت مصادر خاصة كشفت لـ “سبورت 24” أن إدارة الاتحاد أتمت الاتفاق مع الحارس عبد الله المعيوف بعدما رفضت التعاقد مع زميله في الهلال محمد العويس رغم موافقة ناديه.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة بوقت سابق، إلى أن رفض الاتحاد جاء لوضع العويس شرطاً بضرورة أن يُشارك أساسياً إذا انضم لصفوفهم.

العويس يطلب الحصول على مخالصة نهائية من الهلال

رياضة
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