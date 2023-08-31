انخفاض الصادرات غير البترولية 26% بالربع الثاني

أفادت الهيئة العامة للإحصاء بانخفاض الصادرات السلعية في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي من 427.8 مليار ريال إلى 291.6 مليار ريال وبنسبة 31.8%.
وأرجعت الهيئة سبب هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال من 341.6 مليار ريال إلى 227.7 مليار ريال، بنسبة 33.4%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي بالمقارنة بالفترة ذاتها من 79.9% إلى 78.1%، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي بمقدار 23.8 مليار ريال وبنسبة 7.6%.
وأضافت أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير انخفضت بنسبة 25.9% عن الربع الثاني من 2022، من 86.2 مليار ريال إلى 63.9 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 30.8%، وسجلت قيمة إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 1.1% في نفس الفترة، بجانب انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بمقدار 5.7 مليار ريال، وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.
وأكدت ارتفاع الواردات في الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي بنسبة 2.0% بمقدار 3.5 مليار ريال؛ من 175.4 مليار ريال إلى 178.9 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات انخفضت إلى 35.7% في الربع الثاني من 2023 مقابل 49.1% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي؛ وذلك نتيجةً للانخفاض في الصادرات غير البترولية بنسبة 25.9%، وارتفاع الواردات بنسبة 2.0%.
يذكر أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها كانت من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت 29.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت نسبتها مقارنة بالربع الثاني من 2022 بنسبة 37.8% بمقدار 11.5 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي شكلت25.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت بنسبة 36.8% بمقدار 9.3 مليار ريال عن الربع الثاني 2022.