سمو محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة السابق والمكلف حديثاً

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج في مكتبه اليوم الخميس الموافق ١٤٤٥/٠٢/١٥هـ مدير الدفاع المدني بالخرج سابقًا العميد عبدالله آل رشيد، ومدير الدفاع المدني بالخرج المكلف حديثًا العقيد سلطان بن محمد الدوسري
وثمن سموه الجهود التي بذلها العميد آل رشيد خلال فترة عمله ، حاثًا العقيد الدوسري على تكثيف الجهود للرقي بالخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدًا عظم المسؤوليات والواجبات والأعمال المناطة برجال الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.
حضر اللقاء سعادة وكيل محافظة الخرج المكلف/ بندر بن محمد المهنا.