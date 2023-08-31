اختتام التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الدولية

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد (الخميس)، التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 43، والتي تنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وجرى في التصفيات النهاية الاستماع إلى 4 متسابقين يمثلون دول جنوب أفريقيا، ونيوزيلندا، وغينيا، وعمان في الجلسة الصباحية الأخيرة للتصفيات.
وأوضحت الوزارة أن مجموع من جرى الاستماع إلى تلاواتهم 111 متسابقاً على مدى 6 أيام متتالية، وهم الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد الحرام من أصل 166 متسابقاً شاركوا في التصفيات الأولية ويمثلون 117 دولة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الحفل الختامي للمسابقة سيكون (الأربعاء) المقبل لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز والتي يبلغ مجموعها 4 ملايين ريال