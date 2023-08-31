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جديد المحليات > وفاة الأديب محمد علوان
31/08/2023   3:25 م

وفاة الأديب محمد علوان

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توفي الأديب والكاتب السعودي محمد علي علوان “أبو غسان” عن عمر يناهز 73 عاماً.

ونعى عدد من المشاهير والإعلاميين، (الخميس)، الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ويعد الأديب الراحل من مواليد أبها 1950م، وتخرج من كلية الآداب جامعة الملك سعود في عام 1974م، وعمل بعد تخرجه في وزارة الإعلام، وتدرج في العمل فيها إلى أن أصبح وكيلاً مساعداً لشؤون الإعلام الداخلي.

يذكر أن “علوان” كان عضواً مؤسساً بمؤسسة عسير للصحافة والنشر، وقدم العديد من الأعمال الفنية منها “الخبز والصمت”، “طائر العشا”، “إحداهن”، و”تهلل”، كما أشرف على الصفحات الثقافية في كل من مجلة اليمامة وصحيفة الرياض عدة سنوات. وفق “أخبار 24”.

وفاة الأديب محمد علوان

جديد المحليات
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