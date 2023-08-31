“قوات سعودية” تحط بمصر للمشاركة بـ”النجم الساطع”

حطت وحدات من القوات المسلحة السعودية، رحالها على أراضي جمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في تمرين “النجم الساطع 2023″، الذي تُنفذ مناوراته بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وأكد رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، أن مشاركة أفرع القوات المسلحة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للفترة التدريبية (1444هـ-1445هـ)؛ للدخول في تمارين مشتركة ومختلطة، داخل المملكة وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب مزيد من المهارات.
وأضاف أن القوات المسلحة ممثلة في أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، تشارك في التمرين بقوات فعلية وضباط مخططين، وضباط مراقبين، إلى جانب قوات 34 دولة شقيقة وصديقة. وفق “أخبار 24”.
وأشار “البلوي”، إلى أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية، وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري