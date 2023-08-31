قبول دعوى جماعية ضد مسؤولين بـ”المعجل”

وافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في وقت سابق والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي لها خلال تلك الفترة.
وأكدت هيئة السوق المالية بأنه يحق لأي شخص الانضمام لهذه الدعوى ممن اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 22 فبراير 2012 عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول السهم في “تداول” بتاريخ 22 يوليو 2012 على أن يكون تقديم طلب الانضمام خلال 90 يوماً ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان.
وكانت هيئة السوق المالية قد كشفت عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل “أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة”، فيما أعلنت عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها “أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة”. وفق “أخبار 24”.