قصاص “سوداني” قتل ابن “جلدته” بالرياض

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض لإدانته بقتل شخص من بني جلدته جراء خلاف بينهما.
وأكدت الوزارة، أن مجدي محمد النور سلومه – سوداني الجنسية ـ أقدم على قتل مختار محمد عز الدين رويس – سوداني الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات متفرقة على جسده ما أدى إلى وفاته، إثر خلاف بينهما.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.
وجددت وزارة الداخلية، حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله، في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وحذرت كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.