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جديد المحليات > النفط يصعد “دولارين”
01/09/2023   12:52 م

النفط يصعد “دولارين”

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قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في ختام التعاملات، في ظل توقعات باستمرار تخفيضات أوبك من الإنتاج حتى نهاية 2023.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً قدره دولاران أو 2.45%، ليصل إلى 83.63 دولار عند التسوية.

فيما وصلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 86.86 دولار للبرميل، بارتفاع قدره دولار أو 1.16 %.

واعتبر رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، أندرو ليبو، أن سوق الخام تتفاعل مع تمديد تخفيضات إنتاج أوبك، متوقعاً استمرار التخفيضات حتى نهاية العام الجاري. وفق “أخبار 24”.

بدورها عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1 بالمائة في الربع السابق بدلاً من 2.4 بالمائة المعلنة الشهر الماضي، فيما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.

النفط يصعد “دولارين”

جديد المحليات
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