أجواء ممطرة على معظم الأنحاء

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الممطرة اليوم (الجمعة) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأشار المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض وحائل ونجران.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة في مكة المكرمة 42 درجة، والرياض والدمام 43 درجة، بينما تصل إلى 38 درجة في جدة، و27 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الأمطار التي ستشهدها جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ستكون رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.