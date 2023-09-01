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01/09/2023   12:58 م

“جوجل” تكشف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

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كشفت شركة “جوجل” عن تقنية جديدة توضح للمستخدمين ما إذا كانت الصور التي تظهر أمامهم من صنع الذكاء الاصطناعي أم صور لمشاهد حقيقية.

وقالت الشركة إن التقنية الجديدة واسمها “SynthID” ستُظهر للمستخدمين علامة مائية دائمة على الصور التي يحددها “جوجل” على أنها من صنع الحاسوب وليست صوراً حقيقية.

وأوضحت أن العلامة المائية ستظل موجودة فوق الصورة بصرف النظر عن التعديلات التي تطرأ عليها مثل تغيير ألوانها، مشيرةً إلى أنه لدى التقنية الجديدة القدرة على مسح الصور القادمة إلى الإنترنت، وتحديد ما إذا كانت صنعت عبر برنامج “Imagen” المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يحوّل النص إلى صور.وفق “أخبار 24”.

وأشارت “جوجل” إلى أن التقنية الجديدة ليست مثالية تماماً، لكن اختباراتها الداخلية أظهرت أنها دقيقة حيال العديد من الصور المألوفة التي جرى التلاعب فيها، لافتةً إلى أن هذه التقنية ستستمر في التطور، ويمكن أن تتوسع باستخدامها في خدمات أخرى.

“جوجل” تكشف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مال وأعمال
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