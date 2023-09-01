النصر يبحث عن بديل لأمين بخاري

أكدت مصادر “سبورت 24” أن المدير الفني لفريق النصر البرتغالي لويس كاسترو، طلب من مُسيري النادي البحث عن حارس محلي بديل للحارس أمين بخاري، حيث أبدى لهم عدم رغبته في خدماته وأنه يرغب بالاستغناء عنه، مطالبا في الوقت ذاته بإعارة بخاري أو بيع عقده.
وأشارت ذات المصادر في تصريحات خاصة إلى أن البرتغالي كاسترو طالبهم بضرورة جلب حارس محلي بديل يكون على مستوى عالِ ليتمكن من منافسة الحارس الحالي نواف العقيدي، ما يصب في مصلحة الفريق خلال منافسات هذا الموسم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحارس بخاري لديه عدة عروض من أندية روشن أبرزها من نادي الخليج الذي سبق وأرسل طلباً رسمياً لاستعارته من نادي النصر.