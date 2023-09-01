“نيوكاسل” يصطدم بسان جيرمان بأبطال “أوروبا 2024”

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء الخميس، عن وقوع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مجموعة قوية.
وسيلعب نيوكاسل ضمن المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا 2024، رفقة أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي.
وعاد نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات السعودية، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد 20 عاما من الغياب.
وجاءت جميع مجموعات دوري أبطال أوروبا كالتالي:
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني – مانشستر يونايتد الإنجليزي – كوبنهاجن الدنماركي – جالاتاسراي التركي.
المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني – أرسنال الإنجليزي – إيندهوفن الهولندي – لانس الفرنسي.
المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي – ريال مدريد الإسباني – سبورتنج براجا البرتغالي – يونيون برلين الألماني.
المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي – إنتر الإيطالي – سالزبورج الألماني – ريال سوسيداد الإسباني.
المجموعة الخامسة: فينيورد الهولندي – أتليتكو مدريد الإسباني – لاتسيو الإيطالي – سيلتك الأسكتلندي.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي – بوروسيا دورتموند الألماني – ميلان الإيطالي – نيوكاسل الإنجليزي. وفق “سبورت 24”.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبزج الألماني – النجم الأحمر الصربي – يانج بويز السويسري.
المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني – بورتو البرتغالي – شاختار الأوكراني – رويال أنتويرب البلجيكي.