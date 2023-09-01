“أبحاث الصحة” يطور 3 برامج تدريبية مكثفة

أكد الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الدكتور فارس العنزي، أن المعهد يطور 3 برامج تدريبية مكثفة تتراوح مدتها ما بين أسبوعين إلى 6 أشهر.
وأكد الرئيس التنفيذي، أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية، من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية.
وأضاف أن العمل قائم على الأولويات الصحية لخدمة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، والمساهمة في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
وأشار إلى أن وجود مؤسسة متخصصة في دعم الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية سيسهم في توحيد الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار.
وأبان أن المعهد يعمل بشكل تكاملي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وكذلك المراكز البحثية ذات العلاقة في القطاع الصحي لتقوية هذا النوع من الأبحاث.
ولفت إلى تخرج ما لا يقل عن 8 آلاف متدرب عبر قسم التعلم ومهارات البحث، إضافة إلى تنفيذ 44 نشاطاً تعليمياً، وتحقيق 149 ساعة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع أكثر من 45 متحدثاً محلياً ودولياً. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، من خلال تنفيذ مجموعة متعددة من المبادرات بجانب إنشاء المعهد، منها تنظيم هيئة الصحة العامة، والموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة، وتنظيم المركز الوطني للتأمين الصحي، والتحول المؤسسي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.