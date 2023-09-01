“ريف السعودية”.. دعم أبناء الوطن

يواصل برنامج “ريف السعودية” دعم المزارعين، حيث نظم لقاءً تعريفياً بفعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول، أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في تبوك بمحافظة تيماء.
وبيّن البرنامج قواعده الخاصة وقيم الدعم الحكومي، وكيفية الاستفادة منه، لخدمة أبناء وبنات المملكة وتنمية مشاريعهم المستدامة، ويتاح الدعم للمزارعين ومطوري منتجات التنمية الريفية الزراعية المستدامة ممن تنطبق عليهم الشروط.
ويواصل البرنامج دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته الإستراتيجية بتنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. وفق “أخبار 24”.
ويقدم البرنامج معلومات وافية للمزارعين والزوار، حول خدماته لخلق تنمية ريفية زراعية مستدامة ويعمل على تعزيز قدرات صغار مُرّبِّي النحل والمنتجين الزراعيين، بدعم يشمل منتجات البن السعودي، والمحاصيل البعلية، والثروة الحيوانية والسمكية، والفواكه، وقطاع النحل وإنتاج العسل، والورود، ومنتجات القيمة المضافة.
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