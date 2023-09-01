“أمّ القرى” تُرقمِن “13 ألف” مخطوطة أثرية

رَقمنَتْ جامعة أمِّ القرى، عددا كبيرا من الكتب التاريخية وأكثر من 13 ألف مخطوطة أثرية، يعود عمرها لأكثر من ألف عام.
كما دشنت خدمة التصوير الرقمي؛ التي تهدف إلى مساعدة أعضاء هيئة التَّدريس وطلبة الدِّراسات العُليا في تقديم مصادر المعلومات الموجودة بالمكتبة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عبر البريد الإلكتروني بما لا يتجاوز 25٪ من عدد صفحات المصدر.
وأطلع وكيل جامعة أمِّ القُرى للدِّراسات العُليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني، خلال تفقده مكتبة الملك عبدالله الجامعيَّة؛ على جميع التَّجهيزات للطَّلبة والباحثين الأكاديميين، والمقدَّمة خلال العام الجامعي 1445هـ.
كما تابع منجزات مكتبات الجامعة؛ بالإضافة إلى العديد من المشاريع المعرفيَّة والمبادرات التَّطويريَّة التي تهتم بمعالجة مصادر المعلومات بالطرق التقنيَّة الحديثة، بما يتواءَم مع متطلبات البحث العلمي، كما تجوّل في أروقة وأجنحة متحف المخطوطات.
واطَّلع خلال الزِّيارة على آلية رقمنة المخطوطات وبناء قاعدة الإنتاج الفكري للجامعة، وبناء المسيرات الإلكترونيَّة، ومنصَّة لوحة معلومات المكتبة؛ والتي توضح معلومات إحصائيَّة عن المكتبة وخدمات المكتبة ومحتوياتها، والخطَّة التَّنفيذيَّة للمكتبات الفرعيَّة، وكرم الموظفين والموظفات القائمين على الأعمال المكتبية. وفق “أخبار 24”.
وقال الدكتور فهد الزهراني، إنَّ الجامعة تهتم بتوفير البيئة المعرفيَّة والبحثيَّة لمنسوبيها، والمرتكزة على توفير أكبر قدر من مصادر المعرفة والمعلومات الرَّقميَّة، والتي تواكب بدورها أحدث معايير المكتبات الرَّقميَّة المعرفيَّة محليًّا ودوليًّا.