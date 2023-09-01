“ريمونتادا” مثيرة.. الهلال يقهر الاتحاد ويتصدر “روشن” مؤقتًا

حول فريق الهلال تأخره لفوز مثير على نظيره الاتحاد بنتيجة 4-3، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء الجمعةن ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي.
وجاءت أهداف الاتحاد عن طريق رومارينهو في الدقيقة 16، وكريم بنزيما في الدقيقة 38، وعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45 8.
وسجل الكسندر ميتروفيتش 3 أهداف للهلال (هاتريك) في الدقائق 30 و 60 و 65، وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 71.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري مؤقتا، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثاني.
أحداث المباراة
بدأ الهلال بضغط هجومي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال عن طريق نيفيز من ركلة ركنية شتتها الدفاع بنجاح في الدقيقة الثامنة.
وسجل الاتحاد الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من حمد الله إلى البرازيلي رومارينهو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 16.
ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الهلال عن طريق سعود عبد الحميد سدد ميتروفيتش كرة رائعة على الطائر دون أن ينظر إلى المرمى في الدقيقة 22.
وكاد الاتحاد يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من كورنادو إلى عبد الرزاق حمد الله الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الهلال في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 38، سجل فريق الاتحاد الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيما بعكب عالمي، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها لداخل الشباك.
وسجل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 45 8، مستغلا خطأ من سافيتش بعد قطع الكرة منه وسدد داخل شباك الحارس بونو.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الهلال جيسوس الدفع باللاعب ميشايل بدلا من محمد كنو.
وسقط لاعب الاتحاد ايغور كورنادو مصابا في الدقيقة 58، ليخرج بعدها ويقرر المدرب نونو سانتو، الدفع باللاعب جوتا بدلا منه.
وفي الدقيقة 61 سجل اللاعب ميتروفيتش الهدف الثاني لفريق الهلال، مستغلا عرضية حولها المهاجم الصربي برأسه لداخل شباك الاتحاد. وفق “سبورت 24”.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 65، واشهار بطاقة صفراء للاعب الاتحاد أحمد بامسعود، ليتقدم ميتروفيتش الهدف الثالث بعدما سدد الكرة بنجاح داخل شباك الحارس جروهي.
وفي الدقيقة 67، دخل الثنائي حسن كادش ومهند الشنقيطي لتشكيل الاتحاد بدلا من مدالله العليان وأحمد بامسعود.
وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الرابع لفريق الهلال في الدقيقة 71، مستغلا عرضية رأسية من سافيتش حولها لداخل شباك الاتحاد.