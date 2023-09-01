فابينيو: تأثرنا بخروج كورنادو أمام الهلال

يرى البرازيلي فابينيو لاعب وسط الاتحاد، أن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الأول أمام الهلال، لكن تراجع الفريق في الشوط الثاني منح المنافس الفرصة للعودة لتحقيق الفوز.
وحول الهلال تأخره 1-3 لفوز مثير برباعية في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.
وقال فابينيو في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن لاعبي الاتحاد عانوا من الإجهاد في الشوط الثاني الأمر الذي أثر على إمكانية الخروج بالكرة بالشكل الأمثل. وفق “سبورت 24”.
وعن تأثر الفريق بخروج اللاعب إيغو كورنادو للإصابة، قال فابينيو إن الفرق الكبيرة يفترض ألا تتأثر بذلك لكن الدور الكبير لـ”كورنادو” خلال المباراة افتقده الفريق بعد خروجه ما أثر على الجانب الهجومي.