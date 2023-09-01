هل ينضمّ للاتحاد؟.. غموض صفقة “صلاح” يشعل الميركاتو

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي خاصة في سوق الانتقالات الصيفية 2023، فوق الحديث عن اقتراب نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، من الانتقال إلى صفوف الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي.
وبدأت القصة بمطالبات من قبل جماهير الاتحاد من مجلس الإدارة، بمحاولة التعاقد مع محمد صلاح من أجل تدعيم صفوف العميد، في الموسم الرياضي الجاري (2023-2024)، للحفاظ على لقب دوري روشن السعودي.
وهو الأمر الذي جعل مسؤولي العميد يتحركون من أجل التعاقد مع النجم المصري، حيث كشفت مصادر “سبورت 24” عن تقدم نادي الاتحاد بعرض رسمي للتعاقد مع جناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية.
الاتحاد يتمسك بضم محمد صلاح
وأوضحت مصادر “سبورت 24″، أن محمد صلاح أعطى الموافقة المبدئية للانتقال إلى صفوف الاتحاد، على أن يتبقى موافقة ناديه ليفربول الإنجليزي على العرض الاتحادي، وأشارت مصادرنا إلى أن المصري الدولي يضغط على ناديه الإنجليزي لقبول العرض الاتحادي.
وأوضحت التقارير أن الاتحاد سيقدم عرضاً جديدًا مقابل 162 مليون دولار يحصل عليها ليفربول بعد أن كان العرض الأول مقابل 60 مليون فقط، في ظل أنباء باتفاق رسمي بين صلاح والاتحاد على أن يصل إلى جدة مساء الجمعة.
وأثارت بعض التقارير الصحفية، مساء الخميس، أن محمد صلاح سيأتي إلى مدينة جدة، عبر طائرة خاصة، لإتمام التعاقد مع الاتحاد، وتواصل “سبورت 24″، مع مصادره الخاصة للتأكد من صحة هذه المعلومة، إلا أن الأمر لا يزال غامضا حتى هذه اللحظة.
ولكن مصادر “سبورت 24″، أوضحت موقف الطرفين، وأكدت أن صلاح يرغب في القدوم إلى صفوف الدوري السعودي، واللعب مع أبرز نجوم العالم، مثل كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في النصر، ونيمار الذي يلعب مع الهلال، كما سيزامل كريم بنزيما المنضم إلى صفوف العميد هذا الصيف، ولكن يتبقى القرار النهائي في يد ليفربول.
في المقابل أكد المدير الفني لليفربول، المدرب الألماني يورجن كلوب في أكثر من مناسبة أن نجمه المصري، ليس للبيع، وقال يورجن كلوب في مؤتمر صحفي: “موقفنا لا يزال كما هو بشأن محمد صلاح، لا يوجد عرض على حد علمي واللاعب ليس للبيع”.
ونجح الاتحاد في التعاقد مع أكثر من نجم على أعلى مستوى في الانتقالات الصيفية الحالية، سواء النجم الفرنسي كريم بنزيما، وزميله الدولي الفرنسي الآخر نجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي جوتا، ومؤخرًا تعاقد مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.
وانضم صلاح إلى ليفربول قادماً من روما عام 2017 وقاد الفريق للفوز بعدة ألقاب أبرزها تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في الحقبة الجديدة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.
وفاز صلاح، الذي سجل 187 هدفاً في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.
ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025 بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (442.25 ألف دولار) في الأسبوع ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.