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جديد المحليات > تعزيز التبادل “العلمي والبحثي” مع بولندا
02/09/2023   12:37 ص

تعزيز التبادل “العلمي والبحثي” مع بولندا

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عزَّز وزير التعليم يوسف البنيان، آليات التبادل العلمي والبحثي وتطوير التعليم العامّ والجامعي، بين المؤسسات التعليمية في المملكة وبولندا.

وناقش الوزير دعم ابتعاث الطلاب للدراسة في الجامعات البولندية المتميزة، لا سيما في مجالي الطب والتمريض، ضِمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إضافةً إلى المنح الدراسية، التي تقدمها المملكة للطلبة البولنديين للدراسة في الجامعات السعودية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم “البنيان” في مكتبه اليوم، للسفير البولندي لدى المملكة روبرت روستك.

يُذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، يشمل إستراتيجية على 4 مسارات (الرواد – البحث والتطوير – إمداد- واعد)، تم تصميمها بما يتواءَم مع أولويات رؤية المملكة 2030م وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة. وفق “أخبار 24”.

تعزيز التبادل “العلمي والبحثي” مع بولندا

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